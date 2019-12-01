نيجيرفان بارزاني يهنئ جونسون ويرحب بدعم بلاده لكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تهنئة الى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية البريطانية.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس.

وقال رئيس الإقليم في تهنئته التي نشرها موقعه الإلكتروني "نهنئكم أحر التهاني بالفوز الكبير الذي حققه حزبكم. نرجو لكم ولحزبكم النجاح والتقدم".

وتابع "هذا الفوز الكبير ونيل ثقة الشعب البريطاني دليل على إيمان ودعم شعبكم بقيادتكم ورؤيتكم أنتم وحزبكم لحاضر ومستقبل بريطانيا".

وأضاف نيجيرفان بارزاني "إننا في إقليم كوردستان ننظر بتقدير وامتنان إلى مساعدات ودعم بريطانيا لشعب كوردستان ونتطلع بحرص إلى المزيد من تعزيز علاقاتنا".

وسبق أن زار جونسون أربيل قبل نحو اربعة أعوام والتقى كبار المسؤولين الكورد، كما قام بجولة في الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش.

وتقدم بريطانيا مساعدات عسكرية على نحو منتظم إلى قوات البيشمركة، ولها عدد من الجنود في الإقليم يقومون بمهمات استشارية في الجانب العسكري.