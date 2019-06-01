مسرور بارزاني: حكومة كوردستان تواصل جهودها لاحتواء الموقف

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني (يناير) 2020، اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية آندرو موريسون.

وخلال الاتصال الهاتفي، وجه موريسون شكره لرئيس الوزراء على جهود حكومة إقليم كوردستان في تخفيف حدة التوترات الأخيرة في المنطقة، وقال إن نهج المملكة المتحدة وحكومة إقليم كوردستان متطابقان في هذا الإطار.

وقال رئيس الوزراء إن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها لاحتواء الموقف، كما أشار إلى أن تهديدات داعش لا تزال قائمة ويتعين أن يواصل التحالف الدولي دعمه للعراق وإقليم كوردستان لضمان هزيمة الإرهابيين.

هذا وأكد موريسون التزام المملكة المتحدة باستقرار وسيادة العراق.

وقال رئيس الوزراء إن من المهم للعراق وشركائه الدوليين أن تكون كوردستان آمنة ومستقرة ومزدهرة، وشدد ضرورة ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وأعرب عن أمله بأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزامها في احترام تلك الحقوق.