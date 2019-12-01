في هيروشيما.. "ابو كوجي" حزين على ضحايا احتجاجات العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الياباني السابق في العراق فوميو إيواي الثلاثاء إنه شارك في "وقفة حداد" ترحماً على ضحايا احتجاجات العراق خلال ورشة عمل أقيمت في هيروشيما.

ويلقب العراقيون إيواي بـ"ابو كوجي" بعدما نجح في ثلاث سنوات من كسر الحواجز بينه وبين العراقيين الذين ودعوه العام الماضي بعد انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى بغداد.

وعلى الرغم من أن السفير لم يزر الى العراق منذ انتهاء عمله، إلا أنه كثيراً ما يتواصل مع محبيه من العراقيين على حسابه في فيسبوك.

وكتب إيواي "لقد رجعت إلى طوكيو والحمد لله. كانت ورشة العمل في هيروشيما ناجحة جدًا… بدأناها بوقفة حداد ترحماً لضحايا العراق".

ومنذ أن تفجرت الاحتجاجات في العراق، قُتل أكثر من 450 متظاهراً وأصيب الآلاف بجروح مختلفة على يد قوات الأمن وجماعات مسلحة.

ويقول إيواي انه أكد خلال كلمته الافتتاحية على "أهمية روح المواطنة بمعنى الكلمة للتغلب على ما يواجه العراق منذ مدة من التحديات ومنها إيجاد فرص عمل... وتطرقت إلى ما يحدث الآن في العراق وخاصة سفك دماء الشعب الغالية التي نتجت عن الاعتداء".

والاحتجاجات التي تطالب برحيل النخبة الحاكمة في البلاد منذ 16 عاماً، هي الأكبر وأدت الى هزة في استقرار استمر قرابة عامين منذ هزيمة داعش عام 2017.

وأضاف إيواي أن الورشة التي أقيمت بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وجامعة هيروشيما شارك فيها ١٧ شاباً من العراق.

واشتهر إيواي من خلال فيديوهات يخاطب فيها العراقيين بلغة عربية متقنة وأحيانا بلهجتهم وهو يشارك في المناسبات المحلية في العراق.