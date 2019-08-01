عالم كوردي يتصدر قائمة المفكرين في العالم

وفي وقت سابق من هذا العام، حصل بيركار على الدكتوراه الفخرية من جامعة صلاح الدين في أربيل. كما حصل على جائزة الشعب في حفل أقيم في لندن في يونيو 2019.

وقال بيركار لمجلة بروسبكت بأن "الرياضيات جزء من العلوم، جزء من الفن"، مشيرا الى ان لديه اهتمامات اخرى ايضا.

وكشف بيركار للمجلة انه في كثير من الأحيان يقوم "بأعمال فكرية شاقة في الدماغ أثناء الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية الغربية أو الكوردية".

ولاقت نجاحات بيركار ترحيبا واسعا في معظم المناطق الكوردية الموزعة على ايران والعراق وسوريا وتركيا. كما احتفل كثير من الكورد بفوزه في دول المهجر.

وقال ماجد والد بيركار لكوردستان 24 في وقت سابق إنه فخور بما حققه نجله في الرياضيات مشيرا الى ان ذلك ادخل البهجة والسرور في قلوب الناس.

وقال بيركار لكوردستان 24 "أتمنى أن يحصد الكورد الجوائز العالمية في كافة المجالات وليس في الرياضيات وحدها، فالربيع لا يكتمل بزهرة واحدة، عسى أن أكون قدوة لطلابنا".