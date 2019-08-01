عالم كوردي يتصدر قائمة المفكرين في العالم

اربيل (كوردستان 24) – تصدر العالم الكوردي كوجر بيركار قائمة أفضل 50 مفكراً عالمياً وفق مجلة بروسبكت.
وتم إعلان بيركار فائزا في ملحق خاص للمجلة يحتوي على ملفات تعريف موسعة من العشرة الأوائل في القائمة.
وفاز كوجر بيركار بأغلبية ساحقة وحصل على اكثر من نصف مجموع الاصوات.
ولد بيركار في مدينة مريوان في ايران عام 1978، وطلب اللجوء في المملكة المتحدة عام 2000 ثم اصبح أستاذاً بجامعة كامبريدج.
وحصل بيركار عام 2018 على ميدالية فيلدز بمجال الرياضيات والتي تعرف أيضًا باسم جائزة نوبل للرياضيات. يتم تقديم الجائزة كل أربع سنوات إلى المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين يتم الاعتراف بهم لإسهاماتهم المهمة في مجال الرياضيات.
وفي وقت سابق من هذا العام، حصل بيركار على الدكتوراه الفخرية من جامعة صلاح الدين في أربيل. كما حصل على جائزة الشعب في حفل أقيم في لندن في يونيو 2019.
وقال بيركار لمجلة بروسبكت بأن "الرياضيات جزء من العلوم، جزء من الفن"، مشيرا الى ان لديه اهتمامات اخرى ايضا.
وكشف بيركار للمجلة انه في كثير من الأحيان يقوم "بأعمال فكرية شاقة في الدماغ أثناء الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية الغربية أو الكوردية".
ولاقت نجاحات بيركار ترحيبا واسعا في معظم المناطق الكوردية الموزعة على ايران والعراق وسوريا وتركيا. كما احتفل كثير من الكورد بفوزه في دول المهجر.
وقال ماجد والد بيركار لكوردستان 24 في وقت سابق إنه فخور بما حققه نجله في الرياضيات مشيرا الى ان ذلك ادخل البهجة والسرور في قلوب الناس.
وقال بيركار لكوردستان 24 "أتمنى أن يحصد الكورد الجوائز العالمية في كافة المجالات وليس في الرياضيات وحدها، فالربيع لا يكتمل بزهرة واحدة، عسى أن أكون قدوة لطلابنا".
وسبق أن قال كوجر إنه يأمل أن يرسم فوزه بالجائزة ابتسامة على وجوه الاشخاص البالغ عددهم 40 مليون نسمة، في اشارة الى الامة الكوردية.
وكان رئيس اقليم كوردستان السابق مسعود بارزاني والرئيس الحالي نيجيرفان بارزاني قد وجها تهنئة في بيانين منفصلين بفوز العبقري الكوردي.
سوار احمد
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