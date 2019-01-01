سقوط مصابين في سلسلة تفجيرات تضرب بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر أمنية وشهود إن ما لا يقل عن 12 مدنياً اصيبوا بجروح اثر سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة من بغداد.

وقال مصدر امني لكوردستان 24، إن التفجيرات نُفذت بعبوات ناسفة بدائية الصنع واستهدفت في اغلبها مواكب المشاركين في مراسم عاشوراء.

وذكر مصدر امني آخر وشاهدان أن احد التفجيرات وقع في منطقة الطالبية ذات الغالبية الشيعية وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين بجروح.

وقال المصدر الأمني إن التفجير كان مزدوجاً.

وشهدت منطقة البلديات تفجيراً أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وجرح ثلاثة مدنيين بتفجير في منطقة باب الشيخ فيما أصيب شخصان آخران بتفجير مماثل في منطقة الشرطة الرابعة، حسبما ذكر مصدر امني آخر وشهود.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات كما لم تصدر وزارة الداخلية العراقية أي بيان رسمي مثلما جرت العادة بعد كل تفجير.

وهذه احدث سلسلة من التفجيرات تضرب بغداد بعد أشهر من الاستقرار الأمني الملحوظ في أعقاب هزيمة تنظيم داعش عام 2017.

وغالبا ما يستهدف تنظيم داعش ومن قبله القاعدة، المناسبات الشيعية التي أصبحت تشارك فيها أعداد ضخمة منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي كان يحظر إقامتها.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء لذلك يعتبره الشيعة يوم عزاء وحزن.