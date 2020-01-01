برلمان كوردستان لحسن نصر الله: لن نقبل من اي احد ان يتطاول على رموزنا

أربيل (كوردستان 24)- رد برلمان اقليم كوردستان ببيان على التصريحات المسيئة لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله حول إقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني.

وجاء في البيان "نحن في برلمان كوردستان نرفض تصريحات امين عام حزب الله اللبناني رفضا قاطعا، حيث هاجم في كلمة له الرئيس بارزاني وقوات البيشمركة التي تعتبر رمزا للصمود والمقاومة ضد تنظيم داعش".

وتابع "قوات البيشمركة التي حطمت بدمائها اسطورة داعش وحاربتها في الميادين دفاعا عن العالم بأكمله سطرت اقوى ملاحم البطولة".

واضاف "وللاسف فإن مسؤولي حزب حسن نصر الله كانوا من المشاركين في الهجوم الجائر واللاشرعي على اقليم كوردستان عام 2017".

وتابع "نحن كممثلين لاقليم كوردستان اوفياء لكل شخص واي جهة قدمت لنا المساعدة في اي يوم كان، لكننا في الوقت نفسه لا نقبل لأي شخص او جهة ان تتطاول على قوات البيشمركة والرموز الكوردستانية".

سوار احمد