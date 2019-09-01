موسكو تحدد موعد زيارة لافروف لأربيل وترسم ملامح حواراته

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف سيبدأ زيارته الى بغداد واربيل في الاسبوع الأول من الشهر المقبل.

وستكون زيارة لافروف الى بغداد هي الأولى منذ أن تولى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه رسمياً أواخر العام الماضي.

كما ستكون الزيارة الاولى على الاطلاق الى اقليم كوردستان.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية للصحفيين ماريا زاخاروفا يوم الخميس إن لافروف سيقوم بزيارة عمل الى العراق في السابع والثامن من الشهر المقبل.

وأضافت، حسبما اوردته الخدمة العربية لقناة (آر.تي) الروسية، أن لافروف سيجتمع مع قيادة البلاد في بغداد وكذلك مع قيادة إقليم كردستان في اربيل.

وأشارت الى أن لافروف سيبحث مع بغداد واربيل "الآراء حول الجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج".

وقالت زاخاروفا "ستمنح الأولوية (خلال الزيارة) لبحث آفاق تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والعراق وتطويرها الشامل".

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كان مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال في تصريح سابق لكوردستان 24 إن لافروف سيزور اقليم كوردستان الشهر المقبل، مشيراً الى أن لبلاده "علاقات تاريخية" مع اربيل.

وقبل ايام قليلة تبادل وزيرا لافروف ونظيره العراقي محمد علي الحكيم، التهاني احتفاءً بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية البلدين.