بالصور | كوردستان تسعى لبناء مدارس عصرية مع بدء العام الدراسي الجديد

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت إن حكومته تسعى الى بناء مدارس عصرية تواكب التقدم العلمي في العالم.

وجاء حديث رئيس وزراء الاقليم بعدما قرع جرس إحدى المدارس في محافظة دهوك، وذلك إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد في الإقليم.

وقال رئيس الحكومة في كلمته "نعمل جاهدين على النهوض بمستوى التعليم في مدارسنا لاسيما المدارس الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي".

وأكد رئيس الوزراء حاجة الإقليم الى 35 ألف صف دراسي لاستيعاب عدد المنضمين الجدد الى المقاعد الدراسية، كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال للقيام بواجبهم الوطني والانضمام الى الحملة الوطنية لجعل صروح التربية مكاناً لائقاً للطلبة والتلاميذ.