مسرور بارزاني: علاقاتنا مع بغداد متواصلة وعلى المسار الصحيح

واتفق الجانبان على أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً في عدد من المناطق العراقية، لاسيما وأن خلاياه بدأت بإعادة تنظيم صفوفها لتنفيذ نشاطات تهدد أهالي تلك المناطق، مما يشكل عائقاً امام عودة النازحين الى ديارهم.

وتم في الاجتماع كذلك، التأكيد على اهمية التنسيق أكثر بين القوات العراقية وإقليم كوردستان لمواجهة تلك التهديدات.

واشار السفير البريطاني الى أن بلاده تنظر الى التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان بنظرة ايجابية وتفاؤل، وأنها مستعدة لتقديم كل اشكال المساعدات.

وقال السفير البريطاني: "إقليم كوردستان في تطور مستمر"، معرباً عن سروره للأجواء الايجابية السائدة حالياً بين اربيل وبغداد، كما اشار الى أن الشركات البريطانية مستعدة للقدوم والاستثمار في اقليم كوردستان.

كما دعا رئيس الحكومة، السفير البريطاني، لتقديم مزيد من التسهيلات لسفر مواطني اقليم كوردستان والعراق عموماً الى بريطانيا.

وبهذا الصدد، أكد السفير البريطاني، وجود آلية سيتم بموجبها تسريع اصدار تأشيرات الدخول (الفيزا) لمواطني اقليم كوردستان والعراق عموماً.

سوار أحمد