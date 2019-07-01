انفجار في مدينة الريحانية بتركيا يوقع قتلى وجرحى

اربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام تركية ان انفجارا بسيارة ملغومة وقع في مدينة الريحانية التركية التابعة لولاية هاطاي جنوب البلاد، نجم عنه مقتل واصابة عدد من الاشخاص.

ولم تذكر وكالة الاناضول شبه الرسمية حصيلة معينة للقتلى والجرحى للانفجار الذي وقع في المدينة المتاخمة للحدود السورية التركية.

وقالت وكالة رويترز ان الانباء الاولية تفيد بمقتل شخصين واصابة عدد اخر.

وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف وقوات الأمن على الفور للمنطقة للسيطرة على الموقف وإلى الآن لم ترد أي أخبار أخرى .

ولم تدل السلطات التركية باي توضيح حول الحادث حتى الآن.