الجيش الامريكي ينشر صوراً لأحدث عملياته البرية في العراق

اربيل (كوردستان 24)- نشر الجيش الامريكي صوراً تظهر عدداً من جنوده وهم يقومون بقصف مواقع لتنظيم داعش بالمدفعية في شمال العراق.

وهذه احدث عملية برية معلنة للجيش الامريكي على الرغم من أن كبار المسؤولين العراقيين نفوا مشاركة الامريكيين بالعمليات البرية.

وقالت القيادة المركزية الامريكية على صفحتها الرسمية في فيبسوك إن جنودا امريكيين قاموا بـ"مهمة" ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار القيارة جنوب الموصل.

وأضافت أن العملية تهدف "للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وذكرت أن القصف نُفذ "بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

ولم تذكر القيادة المركزية تاريخ العملية بالضبط لكنها تأتي بعد ايام من اشتباكات جرت بين مسلحي داعش والقوات العراقية في منطقة قريبة.

وقبل خمسة أيام، اعلنت واشنطن عن مقتل احد جنودها خلال قيامه بـ"مهمة" لمساعدة القوات العراقية في محافظة نينوى. وأعلن داعش مسؤوليته عن الحادثة.

وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود قوامه نحو خمسة آلاف عنصر تقول إنهم يقدمون الدعم والمشورة للقوات العراقية ضد تنظيم داعش وبقاياه.

ويتمركز بعض الجنود في قاعدة القيارة الواقعة جنوب الموصل والتي كانت منطلقاً للهجوم على داعش في اطار تحرير المدينة قبل نحو عامين.