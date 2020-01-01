فرنسا تتبرع بـ 600 الف يورو لإزالة الغام داعش في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قدمت فرنسا مبلغ 600 الف يورو للعراق للمساهمة بإزالة الالغام، وتسهيل عودة النازحين لديارهم.

وأكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام هذا التبرع في بيان رسمي اليوم الأحد ، مشيرة إلى أن الالغام غير المنفجرة التي زرعها تنظيم داعش ما زالت "تعرقل جهود الأمن والاستقرار" في المناطق المحررة.

وجاء في البيان "مع هذه المساهمة الإضافية من حكومة فرنسا ، ستعمل دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام على تطوير استجابة قوية لتهديد خطر الالغام".

وقال السفير الفرنسي في العراق ، برونو أوبيرت ، في بيان إن تطهير المناطق في العراق من الألغام "يمثل أولوية" لباريس "لضمان توفر الظروف المناسبة للنازحين للعودة إلى ديارهم".

ولا تزال مساحات شاسعة من الأراضي التي كان داعش يسيطر عليها في وقت سابق مزروعة بالالغام رغم ان العراق اعلن النصر النهائي على التنظيم اواخر عام 2017.