حوادث السير تحصد أرواح 180 شخصاً خلال 2019 في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- حصدت حوادث السير أرواح 180 شخصاً بينما أصيب المئات بجروح مختلفة خلال عام 2019 بمحافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم مديرية مرور السليمانية الرائد كاروان محمد لراديو "ترافيك" إن السليمانية وحدها سجلت 1247 حادث سير.

وأضاف أن من مجموع أولئك الذين لقوا مصرعهم 141 راكباً و35 شخصا كانت قد صدمتهم السيارات بالإضافة الى أربعة سائقين.

وعزا محمد أسباب وقوع تلك الحوادث إلى السرعة المفرطة وعدم الانتباه وتجاهل الالتزام بإرشادات السلامة المرورية أو بسبب تعاطي الكحول.