جيفري: قرار البرلمان العراقي غير ملزم لنا

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، جيمس جيفري، ان قرار البرلمان العراقي غير ملزم لبلاده.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "التحالف مستعد للنقاش مع الحكومة العراقية حول دور قواته".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى "مخاوف عراقية من عودة تنظيم داعش مرة أخرى".

واقترح جيفري ان يكون "لحلف شمال الأطلسي دورا أكبر في العراق".

وبخصوص قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق قال "قرار البرلمان غير ملزم لنا، والاتفاق بشأن قواتنا كان مع حكومة بغداد".

وطالب البرلمان العراقي في وقت سابق الحكومة العراقية باخراج القوات الامريكية من العراق على خلفية مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بغارة امريكية.