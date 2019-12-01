العراق يطيح بعصابة مارست التفجير والتهجير واغتصبت فتاة ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، انها القت القبض على عصابة مارست اعمال التفجير والتهجير واغتصب افرادها فتاة في احدى العمليات في بغداد.

وافاد المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان بأن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب التاجي وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة تمكنت من القاء القبض على عصابة ارهابية".

واشار البيان الى انه خلال التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بعدة عمليات نصب وتفجير للعبوات الناسفة كذلك قيامهم بعدة حوادث للتهجير القسري وعمليات سطو مسلح واغتصاب فتاة اثناء احدى عملياتهم الاجرامية.

وبحسب البيان فإنه تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص، حيث تم الحكم على عدد من افرادها بالاعدام كذلك توقيف عدد اخر وفق المادة (٤ ارهاب).