النرجيلة.. ظاهرة تهدد مستقبل الأطفال في كوباني

اربيل (كوردستان 24)- اصبح انتشار تدخين النرجيلة من قبل الأطفال ظاهرة تهدد صحة الأطفال في مدينة كوباني ومستقبلهم.

وباتت رؤية دخان النرجيلة الخارج من انوف الأطفال وأفواههم امرا يوميا معتادا في مطاعم كوباني وحدائقها.

ويقول الطفل سليم وهو لم يبلغ 15 عاما لكوردستان24 انه كان يشعر بالدوار في بداية تدخين النرجيلة إلا أنه "اعتاد على الأمر الآن".

ويضيف سليم "النرجيلة لايمكن تدخينها في كافة الأوقات، فهي ليست طيبة في اوقات الظهيرة مثلا، لكن حين أجلس مع اصدقائي مساء في كافيتريا أو حديقة فانني استمتع بتدخينها".

ويقول مراسل كوردستان24 رضوان بيزار ان هذه الظاهرة حديثة في المدينة وانها انتشرت مع افتتاح اعداد كبيرة من الكافيتيريات.