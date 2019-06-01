النرجيلة.. ظاهرة تهدد مستقبل الأطفال في كوباني

اربيل (كوردستان 24)- اصبح انتشار تدخين النرجيلة من قبل الأطفال ظاهرة تهدد صحة الأطفال في مدينة كوباني ومستقبلهم.
وباتت رؤية دخان النرجيلة الخارج من انوف الأطفال وأفواههم امرا يوميا معتادا في مطاعم كوباني وحدائقها.
ويقول الطفل سليم وهو لم يبلغ 15 عاما لكوردستان24 انه كان يشعر بالدوار في بداية تدخين النرجيلة إلا أنه "اعتاد على الأمر الآن".
ويضيف سليم "النرجيلة لايمكن تدخينها في كافة الأوقات، فهي ليست طيبة في اوقات الظهيرة مثلا، لكن حين أجلس مع اصدقائي مساء في كافيتريا أو حديقة فانني استمتع بتدخينها".
ويقول مراسل كوردستان24 رضوان بيزار ان هذه الظاهرة حديثة في المدينة وانها انتشرت مع افتتاح اعداد كبيرة من الكافيتيريات.
وتقول نسرين حاج علي وهي معلمة ان الابوين والمدرسة يتحملان المسؤولية الاساسية في استفحال هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدا لاجيال بأكملها.
وتتابع حاج علي "ينبغي أن يتابع الوالدان ابناءهم، اين يذهبون وكيف يصرفون النقود، كما ان المحلات العامة يجب الا تبيع الدخان والنرجيلة الا لعمر محدد لايقل عن 18 أو 20 عاما".
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تدخين النرجيلة فيما أكدت التدخين عبر الأنبوب الشهير يهدد بمواد سامة تسبب سرطان الرئة ومرض القلب ومتاعب صحية أخرى.
ولدى البعض اعتقاد شائع بأن النرجيلة أقل خطرا من تدخين التبغ وهو أمر نفته دراسات اجراها باحثون من جامعة كاليفوريا في لوس أنجلوس،حيث أكدت ان جلسة واحدة من تدخين الشيشة تلحق ضررا كبيرا بنبض القلب وضغط الدم وتيبس الشرايين.
سوار أحمد
عن تقرير لرضوان بيزار
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