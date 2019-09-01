نيجيرفان بارزاني للشعوب الديمقراطي: آن أوان تحقيق السلام في تركيا

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني انه آن الأوان لتحقيق السلام في تركيا، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المسألة الكوردية ينبغي ان تحل بالطرق السلمية.

وجاءت تعليقات نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، لدى استقباله وفدا من حزب الشعوب الديمقراطي برئاسة الرئيس المشترك للحزب سزائي تمللي في اربيل.

واشار بارزاني الى ضرورة ان تحل المسألة الكوردية في تركيا بالطرق السلمية، لأن الحرب لا توفر أي حلول، مؤكدا وجوب عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا.

وشدد رئيس اقليم كوردستان على أن جهوده في سبيل إنجاح عملية السلام في تركيا ستستمر، ولن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية.

واكد وفد حزب الشعوب الديمقراطي على أن السلام يصب في مصلحة كل شعوب تركيا وأن الشعب الكوردي يريد السلام والحل السلمي.

وخلال اللقاء، تباحث الجانبان في أوضاع المنطقة عموماً، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.

ووصل وفد من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد في تركيا الى اربيل يوم امس السبت لبحث جملة من الملفات.

وتكتسب زيارة الوفد اهميتها كونها تأتي بعد ايام من استبدال تركيا رؤساء بلديات من الحزب نفسه في ديار بكر ووان وماردين بمسؤولين حكوميين.