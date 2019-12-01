نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يتباحثان العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اخر مستجدات العملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للحلبوسي في اربيل.

وبحث الجانبان الأوضاع في العراق والمنطقة ومسألة تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب العراقي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي فؤاد حسين.

واكد الجانبان على اهمية العمل المشترك من أجل العثور على طرق إيجابية لحل المشاكل بالصورة التي تلبي المطالب المشروعة وتخدم كل البلد وشعب ومكونات العراق.

كما بحث بارزاني والحلبوسي العملية السياسية وضرورة مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق.

ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاحد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ومن المقرر ان يبحث الحلبوسي مع القادة في كوردستان عدة ملفات تخص الاوضاع الحالية، ومنها مسألة الاتفاق على رئيس الوزراء المقبل.

سوار احمد