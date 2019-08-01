المقاتلات التركية تستهدف سيارة "للعمال" قرب العمادية

اربيل (كوردستان 24)- قصفت الطائرات التركية قبل ظهر اليوم الثلاثاء سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرية تابعة لقضاء العمادية باقليم كوردستان.

وقال شهود من اهالي المنطقة لكوردستان 24 ان "المقاتلات التركية قصفت في الساعة 00:12 قبل الظهر سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني من نوع (بيك آب تويتا) واودى القصف بعدد من المقاتلين".

ووقع القصف في قرية بابيري التابع لقضاء العمادية بمحافظة دهوك.

واكد عدد من سكان القرية ان القرويين لطالما طالبوا مقاتلي الحزب بالابتعاد عن المنطقة لكنهم لم يلقوا آذانا صاغية على حد تعبيرهم.

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل وما حولها منطلقاً له لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات. وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

وقتل اكثر من 40 الف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكوردستاني السلاح ضد الدولة التركية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

سوار أحمد