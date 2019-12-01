الامن العراقي يلقي القبض على 9 مطلوبين في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، انها اعتقلت تسعة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وافادت القيادة في بيان انه "خلال الممارسات الامنية في تنفيذ اوامر القاء القبض القضائية شرطة ديالى، ألقت القبض على تسعة مطلوبين على قضايا ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من الناحية حيث القى قسم شرطة بهرز القبض على مطلوب واحد وفق المادة ٤ ارهاب".

واشارت الى ان "مفارز وشعب قسم مكافحة الاجرام، تمكنت من القبض على ثمانية مطلوبين على قضايا جنائية متعددة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء".