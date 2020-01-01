قوات أمريكية أخرى تغادر العراق وترامب يهوّن

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي، عن نقل المزيد من أفراده إلى خارج العراق بسبب إصابات محتملة في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عين الأسد.

يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعد الإصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين خطيرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنه بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي، جرى نقل المزيد من القوات من العراق إلى ألمانيا جوا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني.

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن من الممكن رصد المزيد من حالات الإصابة المستقبل، بينما قال مسؤول أمريكي إن نحو 12 فردا من القوات نقلوا إلى ألمانيا، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي بادئ الأمر قال ترامب ومسؤولون آخرون إن الهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط أي قتلى أو جرحى بين صفوف القوات الأمريكية قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن 11 عولجوا من أعراض ارتجاج بالمخ بعد الهجوم الصاروخي.

ورفض ترامب تفسير سبب اختلاف الأقوال، وقال في مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا "سمعت أنهم يعانون من الصداع وأشياء أخرى لكن يمكنني القول إنها ليست حالات خطيرة للغاية".

وحين سُئل عما إذا كان يعد إصابات المخ بالصدمة خطيرة قائلا "أبلغوني بالأمر بعد عدة أيام. يتعين أن تسألوا وزارة الدفاع".

ويمكن لإصابات كهذه أن تنتج عنها أعراض مثل مشاكل الذاكرة أو الصداع أو الحساسية للضوء أو تغير المزاج وقد ترتبط بأمراض عقلية.

وقال ترامب "لا أعتبرها إصابات خطيرة بالمقارنة بإصابات خطيرة أخرى شهدتها".

وتابع "رأيت أشخاصا بلا أرجل أو بلا أذرع".