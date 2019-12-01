البصرة تستيقظ على فاجعة.. والناجي الوحيد "رضيع"

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية الاثنين بأن عائلة كاملة اُبيدت على يد مسلحين مجهولين في واحدة من أفجع الحوادث في البصرة.

وعثرت قوات الأمن على جثث الضحايا، وكانت تعود لرجل وزوجته وطفل بعمر تسع سنوات وفتاة بعمر 13 عاماً داخل المنزل في حي القبلة.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن المسلحين المجهولين "ابقوا على طفل رضيع" يبلغ من العمر خمسة أشهر.

وذكرت المصادر أن عملية القتل تمت خلال الليل.

ولم تخض المصادر في التفاصيل.

وقال شهود إنهم سمعوا أصوات اطلاق نار بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ولم تصدر الشرطة أي تعقيب فوري على الحادث.

ولم تعرف بعد ملابسات الحادث لكنها تأتي ضمن سلسلة من عمليات القتل التي وقعت في الآونة الأخيرة في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقتل مسلحون من قبل رجلاً وزوجته كانا من الناشطين في الاحتجاجات التي تطالب برحيل الأحزاب والنخبة السياسية المهيمنة على السلطة.