الحداد يؤكد على مراعاة التوازن في التعيينات بين مكونات كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مراعاة التوازن في التعيينات بين مكونات كركوك.

وجاء ذلك، خلال ترؤس الحداد إجتماعاً للجنة التربية النيابية مع وفد من المسؤولين في وزارة التربية ومدير عام تربية كركوك.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس وأعضاء اللجنة والسادة النواب عن محافظة كركوك وفق ما ذكر بيان للمكتب الاعلامي للحداد.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومنافشة عدد من القضايا والملفات التي تتعلق بواقع التربية في كركوك وملف التعيينات التي أطلقت مؤخرا بواقع (2841) درجة وظيفية.

وأكد الحداد على ضرورة مراعاة التوازن بين كافة المكونات وتحقيق العدالة في ملف التعيينات في اطار الضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التربية.

واشار في الوقت ذاته إلى قرار مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات وتخويل النواب عن المحافظات لمتابعة سير أعمال الدوائر الخدمية داخل المحافظات وبأشراف نائبي رئيس مجلس النواب.

سوار احمد