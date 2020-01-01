رئيس إقليم كوردستان يتباحث اوضاع العراق مع وفد الماني

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اوضاع العراق والمنطقة مع وفد الماني.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لعضوين في البرلمان الالماني من الحزب الديمقراطي المسيحي، وهما يورغن هارت وماركوس غروبل.

وعبر رئيس اقليم كوردستان عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لألمانيا التي قررت مواصلة مساعدة قوات البيشمركة في مجال التدريب والتمرين.

واكد نيجيرفان بارزاني عن ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق.

وفي لقاء حضره القنصل العام الألماني في أربيل، شكر البرلمانيان الألمانيان حكومة وشعب كوردستان على إيواء النازحين واللاجئين وخاصة المسيحيين منهم في مخيمات إقليم كوردستان، وأكدا أنهما سيعملان على أن تستمر ألمانيا كعهدها في مساعدة إقليم كوردستان.

وفي محور آخر من اللقاء جرى التباحث بشأن علاقات إقليم كوردستان والعراق، وأوضاع العراق وسوريا والمنطقة عموماً، وخطر الإرهاب وحاجة العراق إلى بقاء قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب.