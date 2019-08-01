آخر احصائية للضحايا الإيزيديين ومساع لإنقاذ اخرين في سوريا والعراق

وتعرض الايزيديون لاسوأ مجازر على يد التنظيم المتشدد عندما اجتاح سنجار في صيف عام 2014 وقام التنظيم بسبي النساء وقتل الرجال ونقل الكثيرين الى مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

وقال القائيدي ان عدد المختطفين 6417 منهم : الاناث 3548، الذكور 2869.

وبلغ عدد الناجيات والناجين حتى الآن 3509 منهم، النساء :1192، الرجال 337، الأطفال الإناث :1033، الأطفال الذكور :947.

واوضح ان عدد الباقين بقبضة داعش :2908، الاناث :1323، الذكور :1585.

واكد القائيدي وجود اتصالات مكثفة وتنسيق مع الهلال الاحمر والامم المتحدة والاتحاد الاوربي لتحرير كافة المختطفين لافتا الى وجود معلومات عن تواجد مختطفين في مخيم الهول ومخيمات اخرى في سوريا.

واشار الى ان اعدادا من المختطفين يتواجدون في مناطق متفرقة من العراق.

سوار أحمد