هجوم بالصواريخ على قاعدة تضم أمريكيين قرب الموصل

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر أمنية في وقت متأخر من ليل الجمعة أن قاعدة القيارة التي تضم قوات أمريكية تعرضت لقصف صاروخي جديد لكنه لم يسفر عن سقوط إصابات.

وتعرضت القاعدة الواقعة الى الجنوب من الموصل الى قصف متكرر العام الماضي تتهم واشنطن جماعات شيعية مرتبطة بإيران بتنفيذه.

وقالت مصادر أمنية لكوردستان 24 إن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة القيارة، مما دفع القوات الأمريكية التي تتخذها مقراً، للرد على مصدر الإطلاق.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. ولم تتبن أي جماعة معظم الهجمات الصاروخية التي شُنت طيلة العام الماضي كما هو الحال بالنسبة للقصف الذي استهدف قواعد تضم أمريكيين في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وبغداد في الفترة الأخيرة.

ولاحقاً، ذكرت خلية الإعلام الأمني أن القذائف الصاروخية سقطت قرب قاعدة القيارة، وقالت إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال شهود إن الصواريخ سقطت بمحيط القاعدة. وذكر آخرون أن طائرات حربية مقاتلة حلقت بكثافة فوق المنطقة واستمرت في التحليق طيلة ساعات الليل.

وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود قوامه نحو خمسة آلاف عنصر تقول إنهم يقدمون الدعم والمشورة للقوات العراقية ضد تنظيم داعش وبقاياه.

ويتمركز بعض الجنود في قاعدة القيارة الاستراتيجية التي كانت منطلقاً للهجوم على داعش في اطار تحرير المدينة قبل نحو ثلاثة أعوام.