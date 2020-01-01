الزواج بات "حلما" ووجوه بيضاء تقترح حلولا في كوباني

أربيل (كوردستان 24)- بعينين حزينتين وصوت منخفض يتحدث جومرد معبرا عن حال الاف الشباب في مناطق الادارة الذاتية والذين ومع الارتفاع الجنوني للاسعار، باتوا عاجزين عن مجرد التفكير في الزواج.

ومع انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، ترتفع اسعار البضائع وتقل القدرة الشرائية لدى المواطنين وخصوصا الموظفين منهم.

ومن جهة اخرى وللمرة الاولى وصل سعر غرام الذهب الواحد الى 50 الف ليرة سورية، مما يشكل صعوبة كبيرة امام الشباب الذين ينوون الزواج.

وجومرد الذي انهى دراسته في هندسة النفط منذ عدة اشهر، ينوي الزواج من الفتاة التي يحبها لكنه يرى الامر مستحيلا وفق الظروف الحالية رغم انه يعمل كموظف حاليا ويقيم في مدينة كوباني.

ويقول جومرد لكوردستان 24 "الزواج اصبح حلما لاي شاب، انه جبل كبير يصعب تجاوزه، فمن جهة هناك المهر الغالي ومن جهة اخرى الذهب الذي ارتفعت اسعاره ومن جهة اخرى تاسيس البيت ولوازمه".

ورغم صعوبة الاوضاع المعيشية التي يعاني منها الناس إلا انه لا زال هناك التزام باعراف وتقاليد الزواج مما يصعب الامر على الشباب.

ولم تنفع القرارات والمقترحات التي تصدرها بعض المؤسسات في الادارة الذاتية والمعنية بشؤون المرأة من تخفيف المشكلة.

ويقترح الكثير من وجوه العشائر واعيان المجتمع أن يتم تخفيف الطلبات على الشباب وأن تكون ضمن حدود طاقاتهم وأن يتم التركيز على بناء اسرة وزوجين متفاهمين اكثر من الشكليات.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لرضوان بيزار