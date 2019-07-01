انقرة تدرس عملية عسكرية محتملة شرقي الفرات بسوريا

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة في شمال سوريا بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وجاء ذلك بعد يوم من تحذير تركي من أنها ستتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة مزمعة.

وقالت تركيا يوم الأربعاء إن صبرها على الولايات المتحدة نفد في المحادثات المتعلقة بإقامة المنطقة، بعدما عقد مسؤولون أتراك وأمريكيون سلسلة اجتماعات لبحث المنطقة الآمنة المزمعة وتطورات إقليمية أخرى.

ونقلت الوزارة عن أكار قوله في بيان "نقلنا آراءنا وطلباتنا إلى الوفد الذي جاءنا. نتوقع منهم تقييمها والرد علينا فورا".

وأضاف "أكدنا لهم من جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير، وأننا سنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة".

وفي لقاء سابق مع صحيفة "يني أوزغور بوليتيكا"، اكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ان اي شرارة من قبل تركيا ستتسبب في اشعال حرب مفتوحة على امتداد 600 كيلو متر.

واشار الى ان قواته مستعدة لخوض اي احتمال.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكوردية والتي تشكل ركيزة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من امريكا، تنظيما ارهابيا.

واكد مظلوم عبدي ان "دور الولايات المتحدة إيجابي من ناحية منع حدوث أي حرب هنا، وتمارس ضغوطها وتبذل جهودها الدبلوماسية من أجل منع أي معارك يمكن أن تخرج عن السيطرة".

وتعتبر تركيا انشاء اي كيان كوردي او بقيادة كوردية على حدودها الجنوبية خطرا على امنها القومي، فيما يؤكد الكورد انهم لن يكونوا مصدر تهديد لتركيا.

سوار أحمد