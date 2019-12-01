سعود ملا يبدي استياءه من تصريح لـ"مسلم" ويعلق حول بيان للإدارة

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس المجلس الوطني الكوردي سعود ملا عن استيائه من تصريح للقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، فيما رحب في الوقت نفسه باي خطوة من شأنها ان توحد الموقف الكوردي.

وكان صالح مسلم قد دعا المجلس الكوردي في تصريح لكوردستان 24 ان ينضموا الى الادارة الذاتية دون وضع شروط مسبقة، فيما انكر وجود اي معتقل سياسي في سجون الادارة.

وقال ملا لكوردستان 24 "طالبنا دائما وعملنا على وحدة الصف الكوردي لكن الطرف الآخر كان يتنصل من الاتفاقات دائما، وبالتاكيد بيان الإدارة ايجابي لكن مع الاسف تصريح صالح مسلم كان مزعجا".

وتابع "كنا نتمنى ألا يصرح صالح مسلم بهذه الطريقة في هذا التوقيت".