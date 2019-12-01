سعود ملا يبدي استياءه من تصريح لـ"مسلم" ويعلق حول بيان للإدارة

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس المجلس الوطني الكوردي سعود ملا عن استيائه من تصريح للقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، فيما رحب في الوقت نفسه باي خطوة من شأنها ان توحد الموقف الكوردي.
وكان صالح مسلم قد دعا المجلس الكوردي في تصريح لكوردستان 24 ان ينضموا الى الادارة الذاتية دون وضع شروط مسبقة، فيما انكر وجود اي معتقل سياسي في سجون الادارة.
وقال ملا لكوردستان 24 "طالبنا دائما وعملنا على وحدة الصف الكوردي لكن الطرف الآخر كان يتنصل من الاتفاقات دائما، وبالتاكيد بيان الإدارة ايجابي لكن مع الاسف تصريح صالح مسلم كان مزعجا".
وتابع "كنا نتمنى ألا يصرح صالح مسلم بهذه الطريقة في هذا التوقيت".
واستجابة لمبادرة اطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لتوحيد الصف الكوردي، دعت الادارة الذاتية احزاب المجلس الوطني لفتح مكاتبها ومزاولة عملها السياسي، كما تعهدت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا وسيطرة الادارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، برزت خصومة سياسية بينها وبين المجلس الكوردي.
وجرى توقيع عدة اتفاقات بين المجلس الكوردي والادارة الذاتية خلال السنوات السابقة إلا انها لم تنجح وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات.
ويقول مراقبون ان هذه المبادرة لديها فرصة كبيرة في النجاح، لا سيما ان هناك رغبة دولية ودفعا باتجاه توحيد الموقف الكوردي.
تحرير سوار احمد
اجرت اللقاء لافا اسعد
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