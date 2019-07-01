"نزاهة كوردستان" تدعو الحكومة لتأسيس مجلس لمكافحة الفساد

اربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان الخميس حكومة الإقليم إلى إجراء إصلاحات واسعة في القطاع العام وإنشاء مجلس لمكافحة الفساد.

وقال رئيس هيئة النزاهة في الاقليم أحمد أنور في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده باربيل "نطلب منهم (الحكومة) إعطاء الأولوية للإصلاح في الحكومة مثلما عرضوا في جدول أعمالهم".

ويتركز برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني على الاصلاح الشامل وتحسين الخدمات الرئيسية ومحاربة الفساد والروتين الحكومي وتنويع مصادر الاقتصاد.

وأضاف احمد أن إقليم كوردستان يحتاج إلى "إصلاح حقيقي" في القطاع العام ويحتاج إلى تحسين الخدمات أكثر من أي وقت مضى.

وتابع "ندعو الحكومة الجديدة الى إنشاء مجلس لمكافحة الفساد على غرار المُشكل في بغداد"، مشيراً الى المجلس الذي يعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لمناقشة قضايا الفساد والإجراءات اللازمة لردع المسؤولين الفاسدين.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة عن اعداد إستراتيجية بمساعدة وكالة بريطانية لمكافحة الفساد، معرباً عن أمله بأن يوافق عليها مجلس الوزراء الجديد ويثريها بمقترحات تجعلها أكثر فاعلية.