"نزاهة كوردستان" تدعو الحكومة لتأسيس مجلس لمكافحة الفساد

اربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان الخميس حكومة الإقليم إلى إجراء إصلاحات واسعة في القطاع العام وإنشاء مجلس لمكافحة الفساد.
وقال رئيس هيئة النزاهة في الاقليم أحمد أنور في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده باربيل "نطلب منهم (الحكومة) إعطاء الأولوية للإصلاح في الحكومة مثلما عرضوا في جدول أعمالهم".
ويتركز برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني على الاصلاح الشامل وتحسين الخدمات الرئيسية ومحاربة الفساد والروتين الحكومي وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف احمد أن إقليم كوردستان يحتاج إلى "إصلاح حقيقي" في القطاع العام ويحتاج إلى تحسين الخدمات أكثر من أي وقت مضى.
وتابع "ندعو الحكومة الجديدة الى إنشاء مجلس لمكافحة الفساد على غرار المُشكل في بغداد"، مشيراً الى المجلس الذي يعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لمناقشة قضايا الفساد والإجراءات اللازمة لردع المسؤولين الفاسدين.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة عن اعداد إستراتيجية بمساعدة وكالة بريطانية لمكافحة الفساد، معرباً عن أمله بأن يوافق عليها مجلس الوزراء الجديد ويثريها بمقترحات تجعلها أكثر فاعلية.
وقال "تشتمل رؤية الاستراتيجية على نقاط أساسية ومن شأنها، في حال تنفيذها، أن تساعد بشكل كبير أجندة الإصلاح الحكومي".
وشددت هيئة النزاهة أيضا على ضرورة تخصيص محكمة خاصة في الإقليم للتعامل مع قضايا الفساد.
وأضاف أنور "وجود محكمة خاصة مختصة بهذا الأمر، سيسرع إصدار الأحكام ومكافحة الفساد، مما سيسهم في ردع المسؤولين الذين قد يفكرون بالفساد مستقبلاً".
وقال إن هيئته سترسل طلبها إلى وزراء ومسؤولي حكومة إقليم كوردستان حتى يتمكنوا من الكشف ذممهم المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبحسب هيئة النزاهة فقد تم تسجيل 231 قضية فساد منذ مطلع العام الجاري، فضلاً عن 495 قضية ما زالت قيد التحقيق وتشمل ملفات تعود للسنوات القليلة الماضية.
وقال أنور إنه تم إرسال 72 من القضايا إلى المحكمة للبت فيها، مشيراً الى ان 17 منها حسمت وذلك في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
وتتصدر شكاوى الفساد معظم دعوات المواطنين في اقليم كوردستان والعراق عموماً.
ولطالما قال قادة اقليم كوردستان إن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة داعش.
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