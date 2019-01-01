بوتين يتجول في شوارع دمشق ويؤكد للاسد: قطعنا اشواطا كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "في سياق محادثاته مع الأسد، أشار بوتين إلى أنه يمكن الآن أن يعلن بثقة، قطع مسافة كبيرة تجاه إعادة بناء الدولة السورية، ووحدة أراضيها".

وأضاف "أشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة بوادر عودة الحياة السلمية إلى شوارع دمشق".

وذكر الكرملين، أن بوتين تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015 مما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح الأسد.