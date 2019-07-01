البرلمان يعقد جلسة يُتوقع فيها اسقاط حصانة الشيخ علي

اربيل (كوردستان 24)- بدأ البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة محمد الحلبوسي للتصويت ومناقشة عدد مشاريع القوانين.

وتضمن جدول اعمال البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر. كما تضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.

وشمل جدول الاعمال التصويــت علــى رفـــــع الحصانـــة عن النائـــب فائــــق الشيـــخ علــــي بسبب تغريدات مثيرة للجدل على تويتر.

وسيتم في الجلسة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، فضلاً عن القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية.

ويناقش البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، بالاضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق