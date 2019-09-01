الحلبوسي يصل الى اربيل للقاء كبار قادة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الى اربيل الخميس للقاء كبار المسؤولين في اقليم كوردستان.

وحطت طائرة الحلبوسي في مطار اربيل الدولي صباح اليوم بينما كانت رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواس فائق في استقباله.

وتأتي الزيارة بعد يوم من اخرى مماثلة أجراها الرئيس العراقي برهم صالح وعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قادة اقليم كوردستان.

وقال مصدر سياسي مطلع لكوردستان 24 إن الحلبوسي سيلتقي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

كما سيعقد اجتماعاً مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لاجراء نقاشات بشأن آخر المستجدات في العلاقات بين اربيل وبغداد.

وأضاف المصدر أن الحلبوسي سيتوجه بعد ذلك الى دهوك للمشاركة في عدد من النشاطات.

وزيارة المسؤولين الاتحاديين الى اربيل تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحسناً مع مواصلة تبادل زيارات الوفود.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اشار في آخر تصريح له الى الفرصة مواتية لايجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين الحكومتين.