ضربة جوية تقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحشد الشعبي الجمعة، عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتم استهداف موكب سليماني والمهندس ومن يرافقهما بينما كانوا يهمون الخروج من مطار بغداد الدولي، بحسب مصادر أمنية.

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الأسدي إن الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولتان عن عملية اغتيال سليماني والمهندس.

وأكد مسؤولون أمريكيون تنفيذ قصف جوي على هدفين لهما صلة بإيران في بغداد.

كان الحشد الشعبي ذكر في وقت سابق أن ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي مما أدى إلى مقتل خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف".

وسقطت الصواريخ قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.