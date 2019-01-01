واشنطن تدشن عبر بوابة الاقتصاد "فصلاً جديداً" مع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- دشنت الولايات المتحدة الامريكية "فصلاً جديداً" في علاقاتها مع اقليم كوردستان وذلك عبر بوابة الاقتصاد في خطوة رحب بها الكثير من المسؤولين الامريكيين والكورد.

وكان الدعم الامريكي لإقليم كوردستان يقتصر على الجانب العسكري طيلة السنوات الماضية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

ووقعت غرفة التجارة الامريكية، قبل ايام قليلة، مذكرة تفاهم مع نظيرتها في اقليم كوردستان بعد اجتماع حضره نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وايران أندرو بيك.

وفي مقابلة مع كوردستان 24، ووصف أندرو بيك توقيع المذكرة بأنه "أمر رائع" مشيراً الى اهمية تعزيز الاقتصاد بين اقليم كوردستان وواشنطن.

وأدلى بيك بهذا التصريح في واشنطن، بعدما رافق وفد من غرفة التجارة الامريكية الى اربيل، والتقى كبار المسؤولين في اقليم كوردستان وبغداد.

وبحث بيك في اقليم كوردستان آخر التطورات فيما يتصل بتشكيل حكومة اقليم كوردستان التي كلف بتشكيلها مسرور بارزاني قبل نحو اسبوعين.