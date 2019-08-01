البنك الدولي يعلن استعداده للعمل مع الحكومة وكوردستان ترحب

اربيل (كوردستان 24)- اعلن البنك الدولي استعداده لدعم حكومة اقليم كوردستان والعمل معها خصوصا في مجال الاصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني للمدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه في اربيل.

ورحب كومار جاه ببرنامج عمل حكومة اقليم كوردستان مشيرا الى انه قام بدراسته واصفا خطوطه العريضة بـ"الممتازة".

وابدى كومار جاه استعداد البنك الدولي للعمل مع حكومة اقليم كوردستان لتنفيذ خطة الحكومة.

واكد المدير الاقليمي للبنك الدولي عن استعداد فرع البنك في العراق لدعم حكومة كوردستان وتقديم المساعدة وخصوصا في مجال الاصلاح الاقتصادي.

من جهته رحب رئيس حكومة اقليم كوردستان بمساعدة البنك الدولي وقال "نحن سعداء بدعم مؤسسة مهمة كالبنك الدولي ونحن بجهودنا ومساعدة اصدقائنا سنعمل على تنمية اقتصاد اقليم كوردستان وازدهاره".

واكد مسرور بارزاني في برنامج عمل كابينته الوزارية على ضرورة تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وتطوير قطاع الزراعة والصناعة والسياحة في سبيل خدمة مواطني كوردستان دون تمييز.