بارزاني يعبر عن حزنه بعد "فاجعة أليمة" في كوردستان إيران

أربيل (كوردستان 24)- عبّر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، عن حزنه بعد مصرع وإصابة العشرات في مدينة سقز بمحافظة كوردستان ايران.

وانفجرت أسطوانة غاز داخل صالة أفراح في مدينة سقز مما أودى بحياة 11 شخصاً وإصابة العشرات بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وقال بارزاني في برقية تعزية صدرت مساء الجمعة "أحزنتنا كثيراً الفاجعة الأليمة"، مضيفاً "وبهذه المناسبة الأليمة نوجه مواساتنا وتعازينا الى ذوي ضحايا تلك الحادثة المؤسفة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونشاطر المواطنين الأعزاء في مدينة سقز أحزانهم".

وسبق أن أفاد شهود لكوردستان 24 بأن الحادث أسفر عن مصرع خمس نساء وخمسة أطفال بالإضافة الى رجل واحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهلع وحالات التدافع رفعت عدد الضحايا، وأشارت مصادر أخرى الى أن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة.

الى ذلك أفاد مسؤول في محافظة كوردستان بأن أغلب الضحايا كانوا من الأطفال حيث تم دهسهم تحت الأقدام أثناء الخروج من القاعة بعد الانفجار.