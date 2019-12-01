کوردستان

حكومة كوردستان تعلن عطلة اعياد الميلاد وراس السنة

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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كوردستان تعلن عطلة اعياد الميلاد وراس السنة
كوردستان تعلن عطلة اعياد الميلاد وراس السنة
اعياد الميلاد حكومة كوردستان جوتيار عادل

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية 10 ايام بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية و ولادة السيد المسيح.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان اليوم ان عطلة رأس السنة الميلادية تبدأ يوم الاربعاء المصادف 25 – 12 – 2019 وحتى يوم السبت المصادف 4 – 1 – 2020.

وسيتم استئناف الدوام بشكل رسمي يوم الاحد المصادف يوم الخامس من كانون الثاني من عام 2020 بحسب ما افاد المتحدث.

سوار احمد

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