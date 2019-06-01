اطلاق حملة تبرعات لتعويض المتضررين من الحرائق في روج آفا

ويقول المسؤولون في الادارة ان الحرائق "مفتعلة" وان هدفها هو ضرب اقتصاد المنطقة وخلق حالة من عدم الثقة بين الإدارة وسكان المنطقة.

وأدوت النيران بحياة 7 أشخاص من الجهات الأمنية وفرق الإطفاء والسكان أثناء إخماد الحرائق، بالإضافة لعشرات الإصابات.

تحرير سوار أحمد

شارك في التغطية كاوا محمد أمين