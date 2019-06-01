اطلاق حملة تبرعات لتعويض المتضررين من الحرائق في روج آفا

اربيل (كوردستان 24)- أطلق نشطاء ومستقلون كورد سوريين حملة تبرعات في مسعى لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من محصولي القمح والشعير في مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا.
ووجه منظمو الحملة وهم مقيميون في أوروبا الدعوات الى كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والحقوقية.
وجاء النداء بعد اتفاق اكثر من 100 ناشط على الاجتماع في مدينة هيرنة الألمانية يوم أمس الأحد لبحث الآليات الممكنة لتعويض اهالي روج آفا عن خسارتهم جراء الحرائق.
وقال الناشط السياسي المستقل خورشيد حسين مصطفى لكوردستان24 "تم التواصل مع الجمعيات الخيرية والمستقلين والاحزاب السياسية ولكن للاسف الحضور كان خجولا للغاية وليس بمستوى الكارثة".
واشار مصطفى الى انه "تم تشكيل لجنة للتواصل مع المنظمات الانسانية الدولية لإيصال اصوات المتضررين لها وإحاطتها بحجم الكارثة".
وأكد ان "باب التبرع سيكون مفتوحا وذلك عبر الإعلان عن رقم حساب بنكي لجمعية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
والتهمت الحرائق خلال الشهر الماضي عشرات آلاف الدونمات من حقول القمح والشعير في مختلف مناطق الإدارة الذاتية
وقدرت الادارة الذاتية الخسائر الناتجة عن الحرائق بمليارات الليرات، فيما لاتزال الحرائق تنشب في مناطق مختلفة من مناطق الادارة التي يقودها الكورد.
ويقول المسؤولون في الادارة ان الحرائق "مفتعلة" وان هدفها هو ضرب اقتصاد المنطقة وخلق حالة من عدم الثقة بين الإدارة وسكان المنطقة.
وأدوت النيران بحياة 7 أشخاص من الجهات الأمنية وفرق الإطفاء والسكان أثناء إخماد الحرائق، بالإضافة لعشرات الإصابات.
تحرير سوار أحمد
شارك في التغطية كاوا محمد أمين
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