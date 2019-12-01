البيشمركة تصدر توضيحا بخصوص "القوة الجوية"

أربيل (كوردستان 24)- افادت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، إن اعلان وزارة الدفاع العراقية الاخير بشأن دورة كلية القوة الجوية لا يتعلق بكوادر او متطوعي الوزارة.

ودعت وزارة الدفاع العراقية في وقت سابق المتقدمين لدورة طيار في كلية القوة الجوية لاجراء الفحص الطبي، وورد في قائمة المدن المرتبطة عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان ان ما ورد في اعلان الدفاع العراقية لا يشمل الأفراد المسجلة أسماؤهم في وزارة البيشمركة.

وقالت ان المسجلة أسماؤهم في مقرات الأفراد والمتطوعين على حدود أربيل والسليمانية سيتم إبلاغهم إداريا من تلك المناطق.

سوار احمد