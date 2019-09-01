بارزاني: داعش لايزال خطرا وخلافاتنا مع بغداد تحل بالدستور

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ان تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا، لافتا الى ان الحل الانسب لحل خلافات اربيل وبغداد هو تطبيق الدستور العراقي.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال استقباله نائب رئيس البعثة الامريكية الجديد في العراق براين ماكفيترز والوفد المرافق في اربيل.

واكد بارزاني خلال اللقاء ان داعش لا يزال يشكل خطرا على كافة الاطراف، وان عناصره تعاود تنظيم صفوفها.

واشار بارزاني الى انه لم تتم مكافحة الاسباب التي ادت الى ظهور الفكر المتطرف.

وأكد مكفيترز على أهمية دور بارزاني في العملية السياسية في العراق والمنطقة، مبديا رغبته في سماع ارائه حول تطورات العلاقات بين أربيل وبغداد والتطورات في العراق والمنطقة.

وأكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مجددا تاييده للحل الدستوري للملفات الخلافية بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان الحل هو الحوار المستمر بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث المادة 140 والمناطق المتنازع عليها.

وعبر بارزاني عن قلقه بخصوص مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.