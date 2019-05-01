"المبادرة الفرنسية" تنعش الآمال باتفاق كوردي في روج افا

وتابع داوود "باعتبار فرنسا هي الراعية فإن عليها ضمان تنفيذ الادارة لاجراءات اعادة الثقة باعتبارها الطرف الضامن".

وقالت وسائل اعلامية ان وفدا من المجلس اجتمع بآخر من الادارة في 19 نيسان ابريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس دون أن يوكد أحد من الجانبين هذه الانباء.

وتهدف المبادرة للوصول إلى صيغة تفضي إلى مشاركة المجلس في الإدارة الذاتية التي يعد حزب الاتحاد الديمقراطي من أهم احزابها.