طائرات اسرائيلية تهاجم الجيش السوري رداً على قصف الجولان

وهاجم الجيش الإسرائيلي مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين يوم السبت على مرتفعات الجولان ولم يتسببا في سقوط ضحايا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ ولكن الجيش السوري مسؤول عن أي هجوم يشن من الأراضي السورية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "لن نتغاضى عن أي إطلاق نار على أراضينا وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا".

وفي السنوات الأخيرة، شنت إسرائيل مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.