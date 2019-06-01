طائرات اسرائيلية تهاجم الجيش السوري رداً على قصف الجولان

اربيل (كوردستان 24)- قصفت طائرات حربية اسرائيلية أهدافا للجيش السوري بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، حسبما اعلنه الجيش الاسرائيلي.
وبحسب وسائل اعلام سورية رسمية فان القصف الاسرائيلي اسفر عن مقتل ثلاثة جنود وهو ثاني قصف تتعرض له سوريا خلال هذا الاسبوع.
ووقعت ضخمة قرب دمشق قبل الفجر.
وقال التلفزيون السوري إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي".
وهاجم الجيش الإسرائيلي مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين يوم السبت على مرتفعات الجولان ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ ولكن الجيش السوري مسؤول عن أي هجوم يشن من الأراضي السورية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "لن نتغاضى عن أي إطلاق نار على أراضينا وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا".
وفي السنوات الأخيرة، شنت إسرائيل مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.
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