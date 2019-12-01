الأسد يستعد لـ"المعركة الكبرى" والجيش "يمهّد نارياً"

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام سورية مقربة من الحكومة الخميس أن الجيش دفع بتعزيزات كبيرة في محيط إدلب استعداداً "على ما يبدو للمعركة الكبرى"، في الوقت الذي كثف الطيران الحربي الروسي من غاراته على معاقل المعارضة.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر ميداني قوله إن الجيش السوري "بدأ تمهيده الناري" تحت غطاء من الطيران السوري والروسي في سراقب ومعرة النعمان، مشيراً الى أن الاستهداف شمل مواقع المعارضين بمحاذاة الطريق الدولي بين حلب وحماة.

وقال المصدر إن استعدادات الجيش تمهد لـ"معركة إدلب الكبرى التي اقتربت بعدما حشد لها قبل أيام لتكون معركة حاسمة لتحرير إدلب وأريافها" من قبضة المعارضين.

واستعاد الرئيس السوري بشار الأسد معظم أراضي البلاد باستثناء إدلب وما حولها ومناطق مترامية الأطراف في الجيب الشمالي وتخضع لسيطرة الكورد وتركيا.

وانضمت الطائرات الروسية للجيش السوري مطلع هذا العام في أكبر هجوم على مناطق بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وشمال محافظة حماة المتاخمة لها في أكبر تصعيد في الحرب بين الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه منذ صيف عام 2018.