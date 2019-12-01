بالفيديو | مسيحيو كوردستان يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد

أربيل (كوردستان 24)- بدأ أبناء الديانة المسيحية في إقليم كوردستان استعدادات مبكرة للاحتفال بأعياد الميلاد يوم الأربعاء المقبل.

وكان المسيحيون قد قرروا في أماكن أخرى من العراق عدم الاحتفال بالعيد العام هذا العام تضامناً مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي راح ضحيتها نحو 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف.

وقررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها اعتباراً من 25 من الشهر الجاري وحتى 4 من كانون الثاني يناير المقبل.

ويقول سكان إقليم كوردستان إنهم ينعمون في حياة مفعمة بالتعايش والحرية الدينية وإنهم عازمون على أحياء احتفالات أعياد الميلاد.

وذكر كثير ممن يعكفون على إقامة الاحتفالات لكوردستان 24 أن الوضع في العراق كوردستان مختلف جداً عن باقي العراق وبغداد.