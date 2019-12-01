بالفيديو | مسيحيو كوردستان يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد

أربيل (كوردستان 24)- بدأ أبناء الديانة المسيحية في إقليم كوردستان استعدادات مبكرة للاحتفال بأعياد الميلاد يوم الأربعاء المقبل.
وكان المسيحيون قد قرروا في أماكن أخرى من العراق عدم الاحتفال بالعيد العام هذا العام تضامناً مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي راح ضحيتها نحو 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف.
وقررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها اعتباراً من 25 من الشهر الجاري وحتى 4 من كانون الثاني يناير المقبل.
ويقول سكان إقليم كوردستان إنهم ينعمون في حياة مفعمة بالتعايش والحرية الدينية وإنهم عازمون على أحياء احتفالات أعياد الميلاد.
وذكر كثير ممن يعكفون على إقامة الاحتفالات لكوردستان 24 أن الوضع في العراق كوردستان مختلف جداً عن باقي العراق وبغداد.
وقال أحد رجال الدين "الاستعدادات جارية على قدم وساق، ونحن نتطلع إلى الاحتفال بعيد الميلاد في جميع الكنائس في إقليم كوردستان".
وتعرض المسيحيون في العراق الى أعمال عنف منذ عام 2003 مما دفع الكثير منهم الى التوجه لإقليم كوردستان بينما غادر آخرون الى أوروبا وأمريكا طلبا للأمان.
وكان تعداد المسيحيين في العراق يوما ما يصل الى 1.5 مليون نسمة ويعتقد أنه وصل الآن الى اقل من النصف رغم دعوات متكررة للتشبث بأرضهم.
ونزح عشرات الآلاف من المسيحيين بعدما استولى داعش على الموصل ومناطق سهل نينوى وحاول إجبارهم على اعتناق الإسلام بالقوة.
وصادر التنظيم ممتلكاتهم ومقتنياتهم في معظم المناطق التي سيطر عليها المتطرفون في العراق طيلة السنوات القليلة الماضية.
وبحسب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فقد عاد عدد محدود من النازحين المسيحيين الى مساكنهم في منطقة سهل نينوى التي تقع الى الشمال والشمال الشرقي لمدينة الموصل وتضم بلدات عديدة يقطنها مسيحيون وشبك وايزيديون وفئات دينية أخرى.
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