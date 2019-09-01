مقتل شاب عراقي في مخيم الهول بيد "نساء داعشيات"

اربيل (كوردستان 24)- أقدم شخصان داعشيان على قتل شاب عراقي رافض لفكر التنظيم المتشدد داخل خيمته في مخيم الهول شرق الحسكة.

وقالت وسائل اعلام مقربة من الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا "قام شخصان كانا يرتديان زيا نسائيا بضربه بأداة حادة على رأسه وهو نائم في خيمته ليلة أمس".

وتعرض الشاب المدعو محمد شحادة حمادة يوم امس الاربعاء لجراح بليغة حيث تم نقله الى احدى مستشفيات مدينة الحسكة حيث توفي صباح اليوم الخميس متاثرا بجروحه.

وبحسب إدارة المخيم فإن الشاب المقتول لم يكن يتقبل الفكر المتشدد للتنظيم والذي يعتنقه غالبية قاطني المخيم فاعتبروه "مرتدا وخارجا عن الملة" وجزاؤه القتل.

وهذه ليست المرة الاولى التي تحدث فيها حالات قتل داخل مخيم الهول فقد قتلت امرأة تحمل الجنسية الأندونيسية، كما ان امرأة اخرى اقدمت على قتل حفيدتها، وتعرض احد قوات امن المخيم للطعن من قبل امرأة داعشية.

ويقطن نحو 70 الف شخص غالبيتهم نساء واطفال من عائلات تنظيم داعش في مخيم الهول بشرقي الحسكة السورية حيث يعانون من اوضاع مزرية.

وتطالب قوات سوريا الديمقراطية دول العالم بتسلم مواطنيها من المخيم ومن سجونها فيما ترفض معظم الدول.

سوار أحمد