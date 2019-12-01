عدد اللاجئين السوريين الى كوردستان بعد الهجوم التركي يتجاوز 19 الفا

أربيل (كوردستان 24)- تجاوز عدد اللاجئين الكورد السوريين في اقليم كوردستان 19 الفا، وذلك اعقاب العملية العسكرية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

واعلن مركز التنسيق المشترك لحكومة إقليم كوردستان على صفحته الرسمية في تويتر إن عدد اللاجئين الكورد السوريين الذين فروا من ديارهم إلى إقليم كوردستان منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا قد تجاوز 19 الفا.

وبحسب المركز فإن 25 لاجئا اخرين وصلوا يوم امس السبت الى اقليم كوردستان عبر منطقة سحيلا الحدودية، ليضاف هذا الرقم الى 226 الفا من اللاجئين السوريين الذين يقيمون بالفعل في كوردستان.

وفي وقت سابق اعلن مركز التنسيق المشترك لحكومة إقليم كوردستان ان نحو 70 عائلة من اللاجئين الكورد السوريين، غادروا مخيمات الاقليم بشكل طوعي الى مناطقهم.

وتم بناء المخيمات الحالية في إقليم كوردستان بعد استيلاء تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق ولجوء مئات الالاف من العراقيين والسوريين الى اراضي الاقليم.

سوار احمد