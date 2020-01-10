بالصور | كوردستان تستقبل جثامين "غرقى باكسوس" بالدموع

أربيل (كوردستان 24)- استقبلت محافظة السليمانية مساء الجمعة، جثامين خمسة مهاجرين كانوا قد قضوا بعد غرق قارب يقلهم عند المياه الإقليمية بين اليونان وإيطاليا.

ووصلت جثامين المهاجرين عبر مطار السليمانية، وكان في انتظارها ذوو الضحايا بينما ذرفوا الدموع حزناً على الموت المأساوي في البحر.

وغرق قارب المهاجرين قرب جزيرة باكسوس عند المياه بين اليونان وإيطاليا في 11 من الشهر الجاري.

وتمكن رجال الإنقاذ من النجاة بـ21 مهاجراً فيما انتشلوا جثامين 12 آخرين بينهم من إقليم كوردستان.