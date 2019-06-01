التحالف الدولي يؤكد على "تنسيق ثلاثي" لمجابهة الإرهاب

اربيل (كوردستان 24)- أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على ضرورة استمرار التنسيق بين قواته والجيش العراقي وقوات البيشمركة لمواجهة الإرهاب ومنع انتعاشه مرة أخرى.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لوفد رفيع من التحالف برئاسة نائب قائد القيادة العامة لفريق العمليات الخاصة المشتركة في العراق وسوريا غرنك ويج.

وحرى خلال اللقاء تباحث تطورات المنطقة بشكل عام، ودور قوات البيشمركة في دحر تنظيم داعش وتحقيق انجازات عسكرية من خلال التنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وأكد الجانبان على ان استمرار التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي كفيل بحماية الانجازات المتحققة ومنع عودة الإرهاب وانتعاشه مرة أخرى.

وهنأ الوفد رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني على انتخابه لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أكد على ضرورة تطوير آليات التنسيق بين الاطراف المتعددة لمواجهة الإرهاب.

سوار أحمد