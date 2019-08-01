العراق يعلن عدد وفيات حجاجه وموعد بدء "التفويج العكسي"

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت بعثة الحج العراقية، الاربعاء،وفاة عشرة حجاج في الديار المقدسة خلال موسم الحج الذي مر بسلام، وأشارت الى أن الحجاج العراقيين سيبدأون العودة الى ديارهم اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقال رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية في مؤتمر صحفي ان "اياما قليلة تفصلنا عن بدء تفويج العراقيين بواقع 6 رحلات يوميا".

واكد ان "اولى الرحلات جوا ستكون يوم 16 من الشهر الحالي اما الرحلات البرية فستباشر بدءً من يوم غد الخميس".

واضاف العطية ان "عدد الوفيات في مكة المكرمة بلغت 10 حجاج عراقيين".

اما الراقدين في المستشفيات من الحجاج العراقيين فعددهم 8 اشخاص وفق ما افادت بعثة الحج.

واشار العطية الى ان "موسم الحج امتاز بالانسيابية وتقديم الخدمات".

سوار احمد